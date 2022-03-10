В Татарстане в 2022 году откроются отделения федерации этноспорта кок-бору

В пяти регионах России, включая Татарстан, в 2022 году появятся отделения спортивной федерации кок-бору — одной из древнейших тюркских конно-спортивных игр, в ходе которой наездники пытаются забросить тушу козла на участок соперника, сообщает ТАСС.



Кроме Татарстана, отделения федерации кок-бору в этом году откроются в Дагестане, Новосибирске, Алтайском крае и Бурятии. В дальнейшем планируется открыть отделения в 25 регионах. В этом случае федерация может претендовать на звание общероссийской.

Международная федерация кок-бору была образована в 2021 году при участии Киргизии, Казахстана, Узбекистана и Таджикистана. Две команды всадников на лошадях пытаются отнять друг у друга тушу козла, после чего забросить ее в ворота соперника. В 2017 году кок-бору включили в Список репрезентативного нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Как отметила президент Союза кок-бору и национальных видов спорта РФ Кристина Карамышина, этот вид спорта в России достаточно популярен: в 48 командах насчитывается 579 спортсменов. По ее словам, игру хотят легализовать как спорт, а не как общественную организацию:

— В Республике Алтай, где изначально создана федерация кок-бору, 12 команд, они проводят матчи и турниры, ездят на международные соревнования, занимаются лошадьми и их воспитанием. Лошадь в кок-бору такой же игрок. Мы претендуем на признание Минспортом РФ и внесение этой игры в национальные виды спорта. Все это необходимо нам для сохранения традиций и истории народов нашей страны, — сказала она.

Маргарита Головатенко