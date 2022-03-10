В ООН заявили, что санкции не должны наносить ущерб гражданским лицам

Односторонние санкции не должны причинять ущерб гражданским лицам. Об этом сообщил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик. Такой ответ он привел на вопрос о возможных затруднениях с экспортом вакцин от COVID-19 из России в связи с санкциями, которые ввели страны Запада.

— Я не знаю точно о влиянии односторонних санкций на экспорт вакцин. Но очевидно, и в этом всегда заключалась наша принципиальная позиция, что санкции не должны наносить ущерб гражданским лицам, — приводит слова Дюжаррика ТАСС.

Накануне Евросоюз принял решение ввести новые санкции против 14 российских бизнесменов. Также 146 членов Совета Федерации попали в черный список. Помимо этого, новые ограничительные меры затронут банковский сектор Белоруссии, криптовалюты и экспорт технологий морского судоходства.



Во вторник США ввели запрет на весь импорт российских нефти и газа. Как отметил лидер страны Джо Байден, американская сторона понимает, что европейские союзники не смогут присоединиться к запрету. Президент США отметил, что цены на бензин в стране продолжат расти из-за антироссийских санкций.



Диана Жиленкова