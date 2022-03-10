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В ООН заявили, что санкции не должны наносить ущерб гражданским лицам

00:21, 10.03.2022
В ООН заявили, что санкции не должны наносить ущерб гражданским лицам
Фото: pixabay.com

Односторонние санкции не должны причинять ущерб гражданским лицам. Об этом сообщил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик. Такой ответ он привел на вопрос о возможных затруднениях с экспортом вакцин от COVID-19 из России в связи с санкциями, которые ввели страны Запада.

— Я не знаю точно о влиянии односторонних санкций на экспорт вакцин. Но очевидно, и в этом всегда заключалась наша принципиальная позиция, что санкции не должны наносить ущерб гражданским лицам, — приводит слова Дюжаррика ТАСС.

Накануне Евросоюз принял решение ввести новые санкции против 14 российских бизнесменов. Также 146 членов Совета Федерации попали в черный список. Помимо этого, новые ограничительные меры затронут банковский сектор Белоруссии, криптовалюты и экспорт технологий морского судоходства.

Во вторник США ввели запрет на весь импорт российских нефти и газа. Как отметил лидер страны Джо Байден, американская сторона понимает, что европейские союзники не смогут присоединиться к запрету. Президент США отметил, что цены на бензин в стране продолжат расти из-за антироссийских санкций.

Диана Жиленкова
Общество

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