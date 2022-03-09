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В Белом доме пообещали принять меры в ответ на конфискацию активов покинувших РФ западных компаний

23:36, 09.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
В Белом доме пообещали принять меры в ответ на конфискацию активов покинувших РФ западных компаний
Фото: ru.wikipedia.org

Американские власти намерены принять ответные меры в том случае, если Россия конфискует активы западных компаний, которые приостановили деятельность на российской территории. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, США приветствуют действия компаний, принявших решение приостановить работу в РФ. Однако к подобным мерам Вашингтон не подталкивал, передает ТАСС.

Фото: pixabay.com

Накануне компания Starbucks объявила о приостановке деятельности в России. Также McDonald's временно закрывает все 850 своих ресторанов в России. К подобному решению пришла табачная компания Imperial Brands и ряд других организаций.

«Реальное время» следит за развитием событий. Все подробности — в специальном сюжете интернет-газеты.

Диана Жиленкова
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