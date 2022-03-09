Минобороны РФ: операция по открытию гуманитарных коридоров не принесла ожидаемых результатов

Фото: Максим Платонов

Сегодня операция по открытию гуманитарных коридоров и эвакуации мирных граждан, в том числе иностранцев, ожидаемых результатов не принесла. Это произошло по вине киевских властей, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

По его словам, в целом по всей территории Украины гуманитарная ситуация по-прежнему стремительно ухудшается. Мизинцев добавил, что российская сторона прослеживает на земле и с воздуха украинские действия. Он отметил отсутствие практических мероприятий по подготовке гуманитарных колонн, передает «РИА Новости».

Фото: скриншот видео vk.com/mil

Кроме того, отмечается интенсивная перегруппировка Украиной подразделений и националистических батальонов, перемещение вооружения и военной техники. Не прекращен со стороны украинских войск и обстрел ВС РФ в пригородах Киева, Чернигова, Харькова, Сум, Мариуполя, также гуманитарных коридоров.

Накануне сообщалось, что российская сторона готова обеспечить гуманитарные коридоры из Киева через территорию Белоруссии в Гомель с последующей доставкой в Россию. Также была выражена готовность обеспечить гумкоридоры из Чернигова, Сум, Харькова, Мариуполя.

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Диана Жиленкова