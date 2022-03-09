10 марта в Казани ГИБДД проведет массовую проверку автобусов и такси

Фото: Максим Платонов

10 марта в Казани сотрудники ГИБДД проведут рейдовое мероприятие, направленное на массовые проверки автобусов и такси, занимающихся пассажирскими перевозками. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Проверка пройдет с 14.00 до 16.30. Особое внимание уделят тем водителям, которые не соблюдают правила перевозки пассажиров, управляют транспортом с техническими неисправностями, без соответствующих документов.

Фото: Максим Платонов

17 февраля Госавтоинспекция Казани вместе с Управлением по вопросам миграции провела в городе профилактический рейд, направленный на предупреждение нарушений в области пассажирских перевозок. Сотрудники ГИБДД проверяли водителей автобусов и легковых такси.

Дарья Акимова