Бастрыкин поручил возбудить дело по факту подготовки Украиной наступления на Донбасс

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту подготовки вооруженных формирований Украины к наступлению на Донбасс. Об этом информирует «РИА Новости», ссылаясь на пресс-службу ведомства.

Ранее Минобороны РФ опубликовало оригинал секретного приказа от 22 января 2022 года, который направлялся командующим киевского, южного одесского и западного территориальных управлений Нацгвардии Украины. В нем описывается план подготовки одной из ударных группировок для наступления в Донбассе в марте этого года.

Бастрыкин поручил тщательно расследовать обстоятельства подготовки преступления против мирных граждан ДНР и ЛНР, собрать и зафиксировать доказательства, а также установить причастных к этому лиц с целью последующего привлечения их к ответственности.

Фото: Максим Платонов

В понедельник Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нанесения ракетного удара по нефтебазе в Луганске. Также глава ведомства поручил оперативно собрать необходимые доказательства для установления причастных к нанесению удара лиц.

На прошлой неделе в центральном аппарате СК РФ создали штаб по документированию преступлений украинского режима против мирного населения Донбасса. Главной задачей штаба является сбор и фиксация доказательств совершения преступлений военным и политическим руководством Украины, членами националистических батальонов и другими лицами.

Максим Кокунин