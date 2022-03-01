В СК России создали штаб по документированию преступлений Киева против населения Донбасса

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

В центральном аппарате Следственного комитета России создан штаб по документированию преступлений украинского режима против мирного населения Донбасса. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

Главной задачей штаба является сбор и фиксация доказательств совершения военным и политическим руководством Украины, членами националистических батальонов и другими лицами геноцида или других преступлений против людей на территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик, для предания виновных лиц суду.

Фото: Максим Платонов (архив)

Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин поручил установить все обстоятельства взрыва на нефтебазе в Луганской народной республике (ЛНР). Кроме того, он дал поручение фиксировать все преступления украинских военных против мирного населения, в частности разрушения жилищ и населенных пунктов. Бастрыкин обратил внимание подчиненных на необходимость фиксации каждого факта обстрела российской территории.

Максим Кокунин