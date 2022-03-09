МЧС предупредило об испытаниях на Казанском пороховом заводе — прозвучат около 7 выстрелов

Казанский пороховой завод сегодня с 9 до 16 часов проводит испытания изделий в баллистическом кабинете на полигоне, сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану.



Ориентировочно будет произведено около семи выстрелов. С 10 часов на предприятии работает площадка сжигания на открытой местности под контролем.

Казанский пороховой завод проводил испытания изделий 5 марта. Жителей города также предупреждали о произведении порядка семи выстрелов.

Маргарита Головатенко