В Татарстане обновят автодорогу Йошкар-Ола — Зеленодольск

На всем протяжении участка федеральной автодороги А-295 Йошкар-Ола — Зеленодольск — автомобильная дорога М-7 «Волга» (км 95 — км 126) планируются работы по устройству защитных слоев, сообщает ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».



На дороге хотят восстановить основные эксплуатационные свойства верхнего слоя — ровность и коэффициент сцепления с колесами автомобилей.

Для этого специалисты устроят покрытие из асфальтобетонной смеси, подобранной по методу объемно-функционального проектирования. Будут учитываться особенности климата и уровень интенсивности движения. Еще на участках произведут досыпку обочин и нанесут горизонтальную дорожную разметку.



Асфальтобетонная смесь для устройства защитных слоев состоит из более прочных материалов. Они износостойкие и слабо шлифуются.

В конце февраля ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» объявило тендер на ремонт автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа на участке км 957+000 — км 970+000 в Татарстане. Стоимость тендера составляет 657 млн рублей.

Маргарита Головатенко