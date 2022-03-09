Минобороны опубликовало секретные документы, подтверждающие подготовку Украиной силовой операции в Донбассе

Минобороны России опубликовало секретные документы, подтверждающие подготовку Украиной силовой операции в Донбассе. Она была запланирована на март, сообщил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.



В распоряжении министерства оказался приказ командующего Национальной гвардией Украины генерал-полковника Николая Балана от 22 января 2022 года «Об организации подготовки батальонной тактической группы 4-й бригады оперативного назначения для выполнения боевых (специальных) задач в операции объединенных сил в составе бригады вооруженных сил Украины».

— В приказе подробно расписан план подготовки одной из ударных группировок для наступательных действий в зоне так называемой операции объединенных сил в Донбассе, — отметил Конашенков.

По словам представителя ведомства, речь идет о 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде — она обучалась американскими и британскими инструкторами по программам подготовки «натовского стандарта» во Львове с 2016 года. В ее состав как раз должны были войти нацгвардейцы 4-й бригады.

В Минобороны отметили, что спецоперация России сорвала широкомасштабное наступление Украины на ДНР и ЛНР.

В воскресенье глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что Украина готовилась к наступлению против республик Донбасса и российского Крыма. Он заявлял, что начало операции было намечено на 8 марта.

Маргарита Головатенко