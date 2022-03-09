Посольство РФ в США потребовало прекратить гонения на россиян

Фото: Максим Платонов

Посольство России в США заявило, что выдвинутые Америкой претензии против председателя Координационного совета российских соотечественников Елены Брэнсон — часть кампании против РФ.



«Выдвинутые претензии возмутительны и абсолютно необоснованны. Это элемент широкомасштабной антироссийской кампании, которая напоминает «охоту на ведьм» в худших традициях маккартизма», — сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение посольства.

В дипмиссии считают, что преследование Брэнсон рассматривается как враждебная акция, в соответствии с которой «США отказывают выходцам из России в праве поддерживать связь с Родиной, принимать активное участие в сохранении собственного культурного и языкового наследия».

В посольстве отметили, что официальные лица из США игнорируют призывы Москвы обеспечить общине базовые права, которые прописаны в том числе в первой поправке к конституции.

«Требуем прекращения гонений на соотечественников», — заявили в посольстве.

Фото: pixabay.com

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов ранее заявлял, что антироссийская риторика в США дошла до абсурда. По его словам, американские политики не до конца отдают отчет своим заявлениям. Лозунги, которые звучат в Вашингтоне, становятся все более безответственными и провокационными, а также несут риск для международной безопасности.

Маргарита Головатенко