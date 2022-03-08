Apple презентовала новый бюджетный iPhone SE, iPad Air и Mac Studio

Компания Apple презентовала бюджетный смартфон iPhone SE, планшет iPad Air и другую продукцию. Трансляция велась на YouTube и на сайте компании.

Смартфон оснастили новым процессором A15 Bionic и поддержкой 5G. Телефон будет выходить в темно-синем, белом и красном корпусе по цене 429 долларов. Его предзаказы начнутся 18 марта, он будет стоить $429 (54,8 тысячи рублей).

Фото: pxhere.com

Планшет iPad Air впервые будет оснащен новейшим процессором M1. Он будет с поддержкой сети 5G. Планшет выйдет в пяти цветах по цене от $599 (76,5 млн рублей).

Также пользователям представили новейший процессор M1 Ultra. Его мощность в восемь раз превосходит мощность процессора М1, он может совершать 22 триллиона операций в секунду, пишет «РИА Новости».

На прошлой неделе Apple приостановил продажи на своем сайте. Компания также заявила, что прекращает весь экспорт в страну и ограничивает использование Apple Pay других сервисов. Это связано с событиями на Украине.

Татьяна Леухина