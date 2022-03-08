Бастрыкин поручил расследовать нападение на российское посольство в Ирландии

Фото: Максим Платонов

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил заняться расследованием по факту нападения на посольство РФ в столице Ирландии Дублине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Действия злоумышленников классифицируются по статье 360 УК РФ («Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой»).

Согласно имеющейся информации, 7 марта в Дублине грузовик намеренно протаранил ворота российского посольства. Водитель был задержан. Инцидент произошел в присутствии полицейских, стоявших рядом без действий. По предварительным данным, пострадавших нет. Посольство РФ считает данный инцидент явным и грубым нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.

Фото: google.com/maps

5 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что в столице Литвы Вильнюсе было совершено нападение с применением физической силы на российского дипломата. По ее словам, также предпринимались попытки давления на российского посла в Литве. Представительства РФ уже направили соответствующие заявления.



Дарья Акимова