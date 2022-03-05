МИД РФ: на российского дипломата в Вильнюсе совершено нападение

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что в столице Литвы Вильнюсе было совершено нападение с применением физической силы на российского дипломата. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По ее словам, также предпринимались попытки давления на российского посла в Литве. Представительства РФ уже направили соответствующие заявления. Однако Захарова считает, что меры, предпринимаемые прибалтийскими властями по охране российских загранучреждений, недостаточны.

Она добавила, что за последние дни в российские диппредставительства в Латвии, Литве и Эстонии поступали звонки с угрозами. Поэтому обстановка вызывает большую тревогу.

Фото: pixabay.com

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Дарья Акимова