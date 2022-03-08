Янукович обратился к Зеленскому с призывом остановить кровопролитие

Бывший президент Украины Виктор Янукович обратился к действующему украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с призывом остановить кровопролитие любой ценой.



«Я хорошо понимаю, что у вас много «советчиков», но лично Вы обязаны любой ценой остановить кровопролитие и достичь мирного соглашения. Этого от вас ждут в Украине, Донбассе и России. Вам будут благодарны украинский народ и Ваши партнеры на Западе», — сказано в обращении, текст которого поступил в «РИА Новости».

Председатель комитета Госдумы по международным делам, член российской делегации Леонид Слуцкий заявил, что Россия ждет скорого продолжения переговоров с Украиной. РФ рассчитывает, что следующие попытки эвакуации мирных граждан на Украине будут успешными, добавил он.

Маргарита Головатенко