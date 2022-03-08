Минниханов поздравил жительниц Татарстана с Международным женским днем

Фото: пресс-служба президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил женщин с Международным женским днем 8 Марта.



— Женщина — это целый мир, в котором всегда есть место для нежности, любви и красоты, высоких материнских чувств, рачительного отношения к домашнему очагу, трогательного участия в жизни родных и близких. Сама природа, не скупясь, наградила вас лучшими качествами, которыми вы щедро делитесь с окружающими. Добрая, заботливая мама дарит нам жизнь, прививая с младых ногтей любовь и уважение к родному языку, уютному дому, обычаям и традициям предков, — сказал президент в обращении.

Минниханов отметил, что женщины — медицинские и социальные работники, воспитатели и учителя наравне с мужчинами отражают атаки пандемии и «стоят на страже здоровья граждан, в непростых условиях оказывают помощь населению, занимаются образованием молодого поколения татарстанцев».

Президент Татарстана отметил талант женщин: страна гордится победами спортсменок, одержанными на прошедших недавно XXIV Зимних Олимпийских играх в Пекине.

— С особым волнением все мы «болели» за нашу юную фигуристку — уроженку Казани Камилу Валиеву, которую, по моему глубокому убеждению, ждет блестящее спортивное будущее.

Минниханов обратился к женщинам-ветеранам и отметил, что поздравляет их «с особым трепетом и сыновьим почтением»:

— Хочу поздравить с Международным женским днем наших героических женщин-ветеранов, вынесших на своих хрупких плечах тяжесть самой страшной войны в истории человечества, участвовавших в послевоенном возрождении страны и строительстве новой жизни. Вы всегда будете служить для нас примером стойкости, верности и патриотизма.

Маргарита Головатенко