Минобороны России: украинская сторона не выполнила ни одного условия по созданию гуманитарных коридоров

Украинская сторона не выполнила ни одного условия по созданию гуманитарных коридоров по состоянию на 13.00. Об этом сообщили в Минобороны России.

По словам военного ведомства, националисты под угрозой физической расправы не выпускают мирных жителей и иностранных граждан по гуманитарным коридорам. Они не прекращали артиллерийский и минометный огонь ни на секунду во время режима тишины.

Фото: vk.com/dnr_online_su

При этом украинская сторона согласилась утром на открытие гуманитарных коридоров, за исключением направленных на территорию РФ, передает «РИА Новости».



В Москве вчера прошла встреча представителей Минобороны России и ООН по гуманитарной ситуации на Украине. Вооруженные силы России сегодня с 10.00 объявили режим тишины и открыли гуманитарные коридоры для эвакуации жителей из Киева, Мариуполя, Харькова и Сум.



Татьяна Леухина