В Елабуге отремонтируют дороги за 2,5 миллиона рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

Исполком Елабужского района РТ объявил тендер стоимостью 2,5 млн рублей на строительство и ремонт автомобильных дорог. Исполнителю необходимо снять деформированное асфальтобетонное покрытие, а также провести ямочный ремонт, исправить основания дорог и нанести выравнивающий слой.

Работы должны быть выполнены на территории Елабуги в период с 15 апреля по 31 октября этого года. Подать заявку на участие в тендере можно до 14 марта.

Фото: Максим Платонов

За 2021 год в Татарстане по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» отремонтировали 245,7 км дорог на общую сумму свыше 5 млрд рублей. Также в прошлом году в республике ввели в эксплуатацию дорогу Казань — Шемордан.



Максим Кокунин