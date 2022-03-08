Сегодня в Татарстане ожидается небольшой снег и до -11 градусов

Во вторник, 8 марта, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег, сообщили в Гидрометцентре РТ.

Ветер северо-восточный, восточный умеренный, предупреждают синоптики. На дорогах возможна гололедица.

Максимальная температура воздуха днем составит от -6 до -11 градусов. В Казани прогнозируется от 6 до 8 градусов ниже ноля, а в Набережных Челнах температура опустится до -8..-10 градусов.

На прошлой неделе профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев сообщил «Реальному времени», что ближе к празднику 8 Марта будет понижение температуры, очень заметное. Дневные температуры будут порядка 8—11 градусов со знаком минус, ночные еще ниже — от -12 до -16.

Татьяна Демина