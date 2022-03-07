За сутки в Татарстане зарегистрировали 925 заболевших коронавирусом

Фото: Ринат Назметдинов

За последние сутки в Татарстане выявили 925 новых случаев заболевания COVID-19. Из них 169 заражений приходится на детей до 18 лет. Больше всего новых случаев заболевания зарегистрировано в Казани (316). За все время пандемии коронавирусом заразились 126 464 жителя республики.

По данным портала стопкоронавирус.рф, госпитализированы еще 100 человек, по данным Минздрава РТ — 91. Всего выздоровели 99 860 татарстанцев, в том числе 971 — за минувшие сутки. От инфекции скончались еще четыре человека, с начала пандемии — 1 757.

Фото: Ринат Назметдинов

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Диана Жиленкова