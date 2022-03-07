Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нанесения удара по нефтебазе в Луганске

В России по факту нанесения ракетного удара по нефтебазе в Луганске возбудят уголовное дело. Соответствующее поручение дал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Также глава ведомства поручил оперативно собрать необходимые доказательства для установления причастных к нанесению удара лиц, передает «РИА Новости».

Фото: скриншот видео

О пожаре на нефтебазе стало известно этим утром. Как сообщил представитель ЛНР в политической подгруппе Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Родион Мирошник, возгорание произошло в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Предположительно, удар был нанесен при помощи комплекса «Точка-У».

«Реальное время» следит за развитием событий. Все последние новости о происходящем на Украине — в сюжете интернет-газеты.

Диана Жиленкова