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Казанский УНИКС обыграл белорусский «Цмоки-Минск»

20:59, 06.03.2022
Казанский УНИКС обыграл белорусский «Цмоки-Минск»

Казанский УНИКС со счетом 98:56 победил белорусский «Цмоки-Минск» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ. Матч проходил в столице Татарстана.

УНИКС лидирует в турнирной таблице регулярного чемпионата с 13 победами в 15 матчах. Следующий матч казанцев состоится 14 марта в гостях с «Нижним Новгородом».

Ранее Совет баскетбольной Евролиги приостановил участие команд РФ в турнире на неопределенный срок. Там выступают три клуба: казанский УНИКС, московский ЦСКА и петербургский «Зенит».

Татьяна Леухина
СпортБаскетбол

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