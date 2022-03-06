Казанский УНИКС обыграл белорусский «Цмоки-Минск»
Казанский УНИКС со счетом 98:56 победил белорусский «Цмоки-Минск» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ. Матч проходил в столице Татарстана.
УНИКС лидирует в турнирной таблице регулярного чемпионата с 13 победами в 15 матчах. Следующий матч казанцев состоится 14 марта в гостях с «Нижним Новгородом».
Ранее Совет баскетбольной Евролиги приостановил участие команд РФ в турнире на неопределенный срок. Там выступают три клуба: казанский УНИКС, московский ЦСКА и петербургский «Зенит».
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