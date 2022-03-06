За сутки в России выявили 79 863 случая заболевания COVID-19

Фото: Ринат Назметдинов

За последние сутки в России зарегистрировали 79 863 случая заболевания коронавирусом. Госпитализировано 8 242 человека. За все время пандемии COVID-19 заболели 16 941 656 жителей страны.

Всего выздоровели 14 567 976 человек, в том числе 149 060 — за минувшие сутки. Коронавирус унес жизни еще 744 заболевших. В общей сложности от инфекции скончался 356 281 россиянин.

Фото: Ринат Назметдинов

За сутки проведено 368 тысяч тестов на коронавирус. Всего проведено более 278,7 млн лабораторных исследований на наличие COVID-19.

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Диана Жиленкова