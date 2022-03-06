11 марта в Музее исламской культуры откроется выставка шамаилей

11 марта в 14:00 состоится открытие выставки «Шамаили Чулпан Шарифуллиной и Альфии Исхаковой». Об этом сообщает пресс-служба Минкульта Татарстана.

Обе художницы являются членами Ассоциации мастеров татарского шамаиля и каллиграфии «Алиф». В настоящее время они одни из немногих продолжателей этого вида искусства.

Шамаиль — это вид изобразительного искусства. Картины выполняются тушью или печатным способом, масляными красками на стекле или холсте. На выставке представят каллиграфические композиции на стекле, холсте и бумаге с цитатами из Корана и высказываниями пророка Мухаммеда.

4 марта в Национальной художественной галерее «Хазинэ» открылась выставка в честь 85-летия со дня рождения народного художника Татарстана Абрека Абзгильдина. Подробнее — в материале «Реального времени».

Дарья Акимова