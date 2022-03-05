В Татарстане временно ограничили движение транспорта по трассе М-5 из-за погоды

В Татарстане 5 марта вводится временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси, а также грузового транспорта на участке автотрассы М-5 «Урал». Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Приуралье».

Ограничение начнет действовать с 21:45 по уфимскому времени на участке дороги с 1194 км + 500 м по 1375 км дороги на территории Бугульминского и Бавлинского районов Татарстана, Башкортостана и Оренбургской области. По прогнозам синоптиков ожидается сильный ветер, низовая метель, обильный снегопад и ограничение видимости.

Ориентировочное время окончания ограничения движения 6 марта в 5 часов утра по местному времени.

Фото: Максим Платонов

23 февраля в Татарстане из-за неблагоприятных метеорологических и дорожных условий временно ограничили движение междугородних автобусов и грузового транспорта на участке автомобильной трассы М-5 «Урал». Они были введены с 1194 км + 500 м по 1281 км дороги.





Дарья Акимова