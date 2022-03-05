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В Татарстане создали проверочный лист для контроля соблюдения правил на охраняемых природных территориях

15:37, 05.03.2022
В Татарстане создали проверочный лист для контроля соблюдения правил на охраняемых природных территориях
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане при проведении плановых проверок юридических и физических лиц, которые ведут деятельность на территории особо охраняемых природных территорий регионального значения и их охранных зон, будет использоваться проверочный лист. Об этом сообщили в Госкомитете РТ по биоресурсам.

Нормативно-правовой акт включает в себя список вопросов об особом правовом режиме использования земельных участков, водных объектов, природных ресурсов и других объектов недвижимости, которые находятся в границах особо охраняемых природных территорий.

Фото: Максим Платонов (архив)

Проверочный лист создан для проверки соблюдения юридическими и физическими лицами обязательных требований на особо охраняемых природных территориях регионального значения и в границах их охранных зон.

В феврале сообщалось, что в республике на организацию и проведение массовых природоохранных, эколого-просветительских мероприятий направят 6,9 млн рублей. Проводить их намерены в 43 муниципальных районах и двух городских округах.

Диана Жиленкова
Общество Татарстан

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