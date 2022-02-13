Татарстан потратит почти 7 млн рублей на массовые природоохранные мероприятия

Фото: realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов

На организацию и проведение массовых природоохранных, эколого-просветительских мероприятий в Татарстане из бюджета выделят 6,9 млн рублей, такой тендер есть на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает Минэкологии РТ. Средства выделяются в качестве поддержки волонтерского, общественного экологического движения в республике. Проводить мероприятия планируют в 43 муниципальных районах и двух городских округах.

Помимо мероприятий, подрядчик должен провести PR-кампанию и организовать работу по привлечению волонтеров, создать фирменный стиль экологического волонтерского движения РТ. Планируется инструктивный семинар для участников волонтерского движения.

Мероприятия нужно провести до 31 октября 2022 года. Заявку можно подать до 2 марта, подрядчика выберут 5 марта.

Фото: realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов

На 2022—2024 годы в Татарстане планируется провести 64 природоохранных мероприятия на 13,2 млрд рублей, 10 млрд из которых — средства федерального бюджета. С 2019 по 2021 годы в республике провели природоохранных мероприятий на сумму более 9,6 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета выделялось 6,6 млрд.

В Татарстане в 2021 году выявили 4 465 нарушений природоохранного законодательства, составлено 4 078 протоколов об административном правонарушении. Наложено штрафов на 52,3 млн рублей. Исковые заявления в суд направлены в общей сложности на 32,1 млн рублей.

Маргарита Головатенко