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В Казани в металлических качелях ребенку зажало ногу

09:34, 05.03.2022
В Казани в металлических качелях ребенку зажало ногу
Фото: realnoevremya.ru

В Казани во дворе на улице Лядова в металлических качелях зажало ногу ребенка. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану.

На место прибыла дежурная смена спасателей. Ногу ребенка освободили при помощи шанцевых инструментов. Спасенного мальчика 2013 года рождения передали медикам скорой помощи.

В январе в городе спасатели извлекли из вентиляционной шахты 19-летнего парня. Его вызволили с помощью слесарного инструмента, после чего передали сотрудникам МВД.

А в Набережных Челнах была спасена пенсионерка, которая оказалась на козырьке подъезда жилого дома. Она жила в квартире на третьем этаже.

Диана Жиленкова
Происшествия Татарстан

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