В Meta пообещали сделать все возможное для восстановления доступа к Facebook в России

В компании Meta заявили, что будут делать все возможное для восстановления доступности сервисов Facebook на территории России после того, как Роскомнадзор заблокировал их. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на вице-президента организации Ника Клегга.

По его словам, сотрудники компании будут делать это, чтобы у россиян оставалась возможность безопасно выражать мнение и организовывать свои действия.

Сегодня вечером Роскомнадзор принял решение о блокировке доступа к сети Facebook на территории России. По данным ведомства, с октября 2020 года зафиксировано 26 случаев дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов со стороны соцсети. В последние дни Facebook ограничил доступ к аккаунтам телеканала «Звезда», информационного агентства «РИА Новости», Sputnik, Russia Today, информационных ресурсов «Лента.ру» и «Газета.ру».

Дарья Акимова