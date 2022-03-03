Завтра Госдума рассмотрит законопроект об ответственности за распространение фейков

В России рассмотрят законопроект об ответственности за распространение фейков завтра, 4 марта. Речь идет о поправках в КоАП и Уголовный кодекс. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, такие соцсети, как Instagram, Facebook, Twitter и YouTube, организовали информационную войну против России. Они нарушают собственные же правила, нормы международного права, ограничивают свободу слова, распространяют лживую информацию, сообщает «Интерфакс».

Спикер Госдумы добавил, что те, кто распространяет информацию, должны отвечать за ее достоверность. За передачу фейков и ложных данных депутаты предлагают ввести административную и уголовную ответственность. Размеры штрафов могут достигать 5 млн рублей, а в случаях, которые обернулись тяжкими последствиями, грозит до 15 лет лишения свободы.

Диана Жиленкова