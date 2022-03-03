Путин вводит понятие «координирующее государство» в ОДКБ

Президент РФ Владимир Путин внес поправки к Соглашению о деятельности ОДКБ о введении понятия «координирующее государство» на ратификацию в Государственную думу, сообщает ТАСС.



Протоколом вводится понятие «координирующее государство». Под его эгидой, согласно тексту документа, создаются коллективные миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности для применения в операции ООН по поддержанию мира.

Протокол был подписан 16 сентября 2021 года в Душанбе.

Фото: ru.wikipedia.org

В состав ОДКБ входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Таджикистан.

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась в начале февраля заявлял, что организация готова в случае необходимости подключиться к переговорам по гарантиям безопасности, процесс шел в двустороннем формате между Россией и США с НАТО. Отмечалось, что переговоры соответствуют интересам ОДКБ.

Маргарита Головатенко