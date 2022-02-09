ОДКБ готова подключиться к переговорам по гарантиям безопасности
Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил, что организация готова подключиться к переговорам по гарантиям безопасности, если будет такая необходимость, но сейчас ее нет. Об этом сообщает «РИА Новости».
По его словам, сейчас этот процесс идет в двустороннем формате между Россией и США с НАТО. Также он отметил, что переговоры соответствуют интересам ОДКБ.
2 февраля испанская газета El País опубликовала полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения России по безопасности. Из опубликованных данных следует, что американская сторона и Североатлантический альянс готовы обсуждать подписание с Россией документа по вопросам безопасности. НАТО заявила, что не хочет конфронтации, но при этом не пойдет на компромисс по принципиальным для себя вопросам.
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