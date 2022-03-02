В Казани вечером образовались 9-балльные пробки
В Казани в среду вечером образовались 9-балльные пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».
Движение затруднено на улицах Назарбаева, Павлюхина, Миннуллина, Вишневского, Аделя Кутуя, Гвардейской, Космонавтов, Сибгата Хакима, Ершова. Пробки образовались на улицах Декабристов, на проспекте Ибрагимова, улицах Копылова, Ленинградской, Габишева.
Заторы наблюдаются на Горьковском шоссе, на Мамадышском тракте, на улицах Фучика, Ломжинской, Завойского.
Вчера вечером в Казани образовались 9-балльные пробки.
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