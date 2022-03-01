Американские и европейские биржевые индексы падают, азиатские — растут

Основные биржевые индексы США падают. На 21:10 мск, американский промышленный индекс Dow Jones сократился на 2,1%, до 33182,16 пункта, индекс S&P 500 — на 1,93%, до 4293,77 пункта, индекс электронной биржи NASDAQ — на 1,59%, до 13533,27 пункта.

Снижаются и основные биржевые индексы США: британский индекс FTSE 100 — на 1,75%, до 7330,2 пункта, французский CAC 40 — на 3,94%, до 6396,49 пункта, немецкий DAX — на 3,85%, до 13904,85 пункта.

На фоне этого азиатские биржевые индексы растут: японский Nikkei 225 — на 1,2%, до 26844,72 пункта, китайский Shanghai Composite — на 0,77%, до 3488,83 пункта, гонконгский Hang Seng — на 0,21%, до 22761,71 пункта.