В Польше собираются изъять принадлежащую России недвижимость в Варшаве

Власти Польши собираются изъять принадлежащую России недвижимость в Варшаве. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на МИД страны.

Внешнеполитическое ведомство обратилось в органы с представлением о возбуждении исполнительного производства в отношении двух неиспользуемых в дипломатических и консульских целях объектов недвижимости, которые находятся «в незаконном владении» России.

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В одном из здании находится школа при посольстве России, в другом — ранее проживали российские дипломаты, однако теперь оно не заселено и требует ремонта.

Суды в Польше окончательно постановили вернуть оба объекта их «законному владельцу — Государственному казначейству».



Вчера Польша выступила в числе стран, которые были за ускорение принятия Украины в союз. Помимо нее идею поддержали: Болгария, Чехия, Эстония, Латвия, Литва, Словакия и Словения.

Татьяна Леухина