В МИД пообещали не оставлять без ответа высылку 12 дипломатов РФ при ООН

Высылка 12 дипломатов постпредства РФ при ООН в Нью-Йорке не останется без должной реакции и ответа. Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

Москва рассматривает высылку дипломатов постпредства РФ при ООН как «спровоцированную США преднамеренную и циничную эскалацию в двусторонних отношениях», передает ТАСС.

Фото: wikipedia.org

Вчера российский постпред при ООН Василий Небензя сообщил, что США объявляют 12 российских дипломатов при ООН персонами нон грата. Они должны покинуть страну до 7 марта. Небензя назвал высылку дипломатов неуважением США к своим обязательствам в рамках Устава ООН и соглашения с принимающей стороной.

Татьяна Леухина