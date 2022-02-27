Бастрыкин поручил установить обстоятельства взрыва на нефтебазе в ЛНР

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил установить все обстоятельства взрыва на нефтебазе в Луганской народной республике (ЛНР), сообщает СК России.

Взрыв дизельного топлива произошел в результате ракетного удара украинских военных по нефтебазе в городе Ровеньки. В результате взрыва 200 тонн дизельного топлива загорелись. Бастрыкин поручил зафиксировать все обстоятельства произошедшего и провести объективное и всестороннее расследование.

Еще председатель Следкома дал поручение фиксировать все преступления украинских военных против мирного населения, в частности разрушения жилищ и населенных пунктов. Сейчас ВС Украины разместили военную технику на территории жилых кварталов Киева.

Бастрыкин обратил внимание подчиненных на необходимость фиксации каждого факта обстрела российской территории.

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Маргарита Головатенко