В ночь на 3 января россияне смогут увидеть первый звездопад в 2022 году

Жители России смогут наблюдать первый в 2022 году звездопад в ночь со 2 на 3 января. Об этом сообщается на сайте Московского планетария.

Отмечается, что лучшее время для наблюдений за этим небесным явлением будет с полуночи и до рассвета. Увидеть звездопад возможно будет на территории всей России.

Уникальное астрономическое явление под названием метеорный поток Квадрантиды позволит увидеть до 120 падающих звезд в час, или один-два метеора в минуту, при ясном небе.

Фото: wikipedia.org

Жители Татарстана могли наблюдать самый красивый звездопад 2021 года этим летом, в августе. В ночь с 12 на 13 августа можно было увидеть до 110 метеоров в час.

Дарья Акимова