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Постпред РФ при ООН: операция России на Украине — реализация права на самооборону

19:10, 28.02.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация 1
Постпред РФ при ООН: операция России на Украине — реализация права на самооборону
Фото: realnoevremya.ru

Проводимая Россией спецоперация на Украине — реализация права РФ на самооборону после заявлений Киева по ядерной тематике, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

По его словам, действия России восстанавливают принципы устава ООН на территории Донбасса и Украины, предотвращая мировую войну.

Он добавил, что Россия будет стремиться предать суду тех лиц на Украине, кто совершил преступления, в том числе против граждан РФ.

Фото: pixabay.com

Вчера Международный уголовный суд в Гааге подтвердил получение от Украины заявления о возбуждении дела против России о геноциде. Иск был подан 26 февраля. Предметом спора является толкование, применение и исполнение Конвенции 1948 года о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. В заявлении Украина отрицает акты геноцида в Луганской и Донецкой областях, о которых заявляет Россия, признавая на этом основании ДНР и ЛНР.

Украина направила иск против России в Международный суд ООН в Гааге с требованием назначить слушания на этой неделе. Киев требует привлечь РФ к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии и приказать прекратить спецоперацию на Украине.

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявляла, что Россия не может быть лишена права голоса в Совете Безопасности организации. Таким образом она прокомментировала призыв президента Украины Владимира Зеленского лишить Россию голоса в Совбезе. По словам Томас-Гринфилд, членство России в Совбезе ООН прописано в Уставе организации. Однако она добавила, что организация будет привлекать Россию к ответу за неуважение к Уставу ООН.

«Реальное время» следит за развитием событий. Все последние новости о происходящем на Украине — в сюжете интернет-газеты.

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 28 фев
    У нас нас воюют слишком деликатно. Например, в блокированном Киеве нужно отключить электричество и газ (как делала Украина для крымчан). Это был бы нелетальный способ борьбы. Все украинские СМИ без электричества сразу перестали бы работать. Да местные жители, как когда-то крымчане будут сидеть в темноте и в холоде, но это лучший способ, чем бомбить город. Не будет электричества — не будут работать банкоматы, магазины, водопровод, канализация, телевидение, пекарни, интернет, радио и т.д. Это во многом подорвёт дух города и руководства Украины.
    Пусть киевские СМИ попробуют поработать без интернета и электричества. Крымчане выдержали - и киевляне выдержат жизнь с забитым говном унитазом.
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