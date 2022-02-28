Постпред РФ при ООН: операция России на Украине — реализация права на самооборону

Проводимая Россией спецоперация на Украине — реализация права РФ на самооборону после заявлений Киева по ядерной тематике, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.



По его словам, действия России восстанавливают принципы устава ООН на территории Донбасса и Украины, предотвращая мировую войну.

Он добавил, что Россия будет стремиться предать суду тех лиц на Украине, кто совершил преступления, в том числе против граждан РФ.

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Вчера Международный уголовный суд в Гааге подтвердил получение от Украины заявления о возбуждении дела против России о геноциде. Иск был подан 26 февраля. Предметом спора является толкование, применение и исполнение Конвенции 1948 года о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. В заявлении Украина отрицает акты геноцида в Луганской и Донецкой областях, о которых заявляет Россия, признавая на этом основании ДНР и ЛНР.

Украина направила иск против России в Международный суд ООН в Гааге с требованием назначить слушания на этой неделе. Киев требует привлечь РФ к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии и приказать прекратить спецоперацию на Украине.

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявляла, что Россия не может быть лишена права голоса в Совете Безопасности организации. Таким образом она прокомментировала призыв президента Украины Владимира Зеленского лишить Россию голоса в Совбезе. По словам Томас-Гринфилд, членство России в Совбезе ООН прописано в Уставе организации. Однако она добавила, что организация будет привлекать Россию к ответу за неуважение к Уставу ООН.

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Маргарита Головатенко