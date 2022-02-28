В Татарстане утвердили план тушения лесных пожаров на период пожароопасного сезона
В Татарстане утвердили сводный план тушения лесных пожаров на территории республики на период пожароопасного сезона текущего года. Соответствующее распоряжение подписал президент РТ Рустам Минниханов.
Согласно документу, большая часть земель лесного фонда относится к IV классу пожарной опасности. Наиболее опасные в пожарном отношении участки леса I и II классов занимают 18,2% площади земель.
Средняя дата начала пожароопасного сезона за последние пять лет — 15 апреля, дата окончания — 18 октября.
Недавно премьер-министр РТ Алексей Песошин подписал постановление, согласно которому в перечень населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров, входят Казань, Елабуга, Зеленодольск, Болгар, Тетюши и др. Также в документе указан список территорий ведения гражданами садоводства и детские лагеря, где существует угроза пожаров.
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