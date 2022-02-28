В Татарстане до 16 марта возможны перерывы телерадиосигнала из-за солнечной интерференции

Фото: Максим Платонов

В Татарстане до 16 марта возможны кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала из-за солнечной интерференции. Об этом сообщает Российская телевизионная и радиовещательная сеть.

Во время солнечной интерференции сигнал спутника смешивается с солнечным излучением, создавая помехи. Так, во всех населенных пунктах республики в период с 11.57 до 13.05 возможны перебои в работе телевидения и радиостанций продолжительностью до 5 минут.

Кроме того, для проведения профилактических работ 1 марта телерадиовещание будет отключено в Абсалямово (09.00 — 15.00) и 3 марта в Бугульме (09.00 — 15.00).

Фото: Максим Платонов (архив)

Отключения трансляции телерадиосигнала в Татарстане проходили с 18 по 24 октября прошлого года. Тогда крупные телерадиоцентры республики проводили плановые профилактические работы.

Радиотелецентры Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска, Лениногорска, Билярска (Большие Полянки), Шемордана и Альметьевска (Миннибаево) на время приостанавливали трансляции 20 цифровых эфирных телеканалов, телеканала ТНВ и FM-радиостанций в понедельник с 2 часов ночи до 11 часов дня.

Максим Кокунин