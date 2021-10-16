В понедельник в Казани и Татарстане будет на время прекращена радиотрансляция

Фото: Максим Платонов

С 18 по 24 октября в Казани и ряде районов Татарстана пройдут отключения трансляции телерадиосигнала радиотелевизионными передающими станциями. Сообщается, что крупные телерадиоцентры республики проведут плановые профилактические работы.

«На станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования. Некоторые работы могут быть отменены (перенесены на другое время) из-за плохих погодных условий. Все отключения трансляции согласованы с вещателями. Приносим извинения за возможные неудобства», — сообщает Российская телевизионная и радиовещательная сеть.

Радиотелецентры Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска, Лениногорска, Билярска (Большие Полянки), Шемордана и Альметьевска (Миннибаево) на время приостановят трансляции 20 цифровых эфирных телеканалов, телеканала ТНВ и FM-радиостанций в понедельник с 2 часов ночи до 11 часов дня.