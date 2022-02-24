В Татарстане обновят 20 км автодороги Казань — Буинск — Ульяновск

Фото: Максим Платонов

В Татарстане на участке с 8 по 28 км федеральной автодороги Р-241 Казань — Буинск — Ульяновск в Верхнеуслонском районе проведут ремонтные работы. Об этом сообщили в федеральном дорожном агентстве.

На отрезке уложат новое покрытие, а также произведут досыпку обочин и нанесут разметку. В этом дорожно-строительном сезоне обновят 10 км указанного участка, а оставшиеся 10 км планируется закончить в 2023 году. В прошлом году по этой дороге были также отремонтированы два участка: 28—31 км, 34—40 км.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На прошлой неделе в Росавтодоре обсудили реализацию проекта автомобильной дороги Казань — Екатеринбург. Скоростная магистраль, которая пройдет через три района Башкирии, — четырехполосная трасса первой технической категории протяженностью около 65 км — станет дублером существующего участка трассы М-7 «Волга». На участке завершены геодезические, археологические и гидрометеорологические изыскания. Инженерные изыскания выполнены уже на 90%.



Максим Кокунин