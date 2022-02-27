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ФСБ: еще девять украинских пограничников перешли на территорию России

19:33, 27.02.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
ФСБ: еще девять украинских пограничников перешли на территорию России
Фото: wikipedia.org

В ФСБ рассказали, что еще девять украинских пограничников отказались проходить службу у себя в стране и перешли на территорию России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

По данным ведомства, украинские пограничники, отказавшиеся проходить службу, прибыли на российскую территорию через государственную границу РФ в Ростовскую область и Крым.

24 февраля 46 украинских пограничников перешли на территорию России в Брянской области и Крыму. В тот же день в спецслужбе сообщали, что по состоянию на 13.00 все украинские пограничники покинули все подразделения на границе двух государств.

Дарья Акимова
Общество

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