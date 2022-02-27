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Павел Дуров заявил о возможности ограничения работы Telegram-каналов в РФ и на Украине

18:40, 27.02.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Павел Дуров заявил о возможности ограничения работы Telegram-каналов в РФ и на Украине
Фото: pixabay.com

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил о возможности ограничить работу Telegram-каналов в России и на Украине из-за текущей ситуации вокруг последней страны. Об этом сообщает «РИА Новости».

По его словам, каналы часто становятся источником непроверенной информации. А у сотрудников мессенджера нет физической возможности проверять все их публикации на достоверность.

Дуров призвал всех российских и украинских пользователей подвергать сомнению любые данные, распространяемые в Telegram сейчас. В случае эскалации ситуации администрация мессенджера рассмотрит возможность временно ограничить работу Telegram-каналов частично или полностью в России и на Украине.

Фото: commons.wikimedia.org

24 февраля в работе Telegram наблюдались сбои. Они были зафиксированы в Москве, Санкт-Петербурге и Киеве. Павел Дуров назвал причину сбоев в работе мессенджера. По его словам, неполадки возникли в результате беспрецедентной нагрузки.

Дарья Акимова
ТехнологииIT

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