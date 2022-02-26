Минниханов: более 26 тысяч челнинцев имеют месячный доход ниже прожиточного минимума

Свыше 26 тысяч челнинцев имеют месячный доход ниже прожиточного минимума. Об этом сообщил президент Татарстана Рустам Минниханов на ХIII заседании городского совета Набережных Челнов.

— Хотел бы обратить внимание на то, что значительное количество горожан остается с низкими доходами. По итогам третьего квартала 55 организаций города допустили оплату труда ниже МРОТ, — заявил он.

При этом Минниханов обратил внимание, что в Челнах средняя зарплата выше, чем в целом по Татарстану. В автограде она составляет 46,8 тыс. рублей, а по республике 43,4 тысячи, сообщает пресс-служба президента Татарстана.

Фото: tatarstan.ru

В начале 2022-го эксперты назвали самые высокооплачиваемые вакансии за январь в Набережных Челнах. Среди них оказались наладчик ЧПУ, менеджеры по продажам, директор магазина и сварщик.



На этой недели Минниханов обращал внимание за казанские зарплаты. Мэру столицы Татарстана Ильсуру Метшину он указал, что более 52 тысяч казанцев имеют доходы ниже прожиточного минимума. Подробности — в материале «Реального времени».

