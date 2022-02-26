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Минниханов: более 26 тысяч челнинцев имеют месячный доход ниже прожиточного минимума

00:31, 26.02.2022
Минниханов: более 26 тысяч челнинцев имеют месячный доход ниже прожиточного минимума
Фото: tatarstan.ru

Свыше 26 тысяч челнинцев имеют месячный доход ниже прожиточного минимума. Об этом сообщил президент Татарстана Рустам Минниханов на ХIII заседании городского совета Набережных Челнов.

— Хотел бы обратить внимание на то, что значительное количество горожан остается с низкими доходами. По итогам третьего квартала 55 организаций города допустили оплату труда ниже МРОТ, — заявил он.

При этом Минниханов обратил внимание, что в Челнах средняя зарплата выше, чем в целом по Татарстану. В автограде она составляет 46,8 тыс. рублей, а по республике 43,4 тысячи, сообщает пресс-служба президента Татарстана.

Фото: tatarstan.ru

В начале 2022-го эксперты назвали самые высокооплачиваемые вакансии за январь в Набережных Челнах. Среди них оказались наладчик ЧПУ, менеджеры по продажам, директор магазина и сварщик.

На этой недели Минниханов обращал внимание за казанские зарплаты. Мэру столицы Татарстана Ильсуру Метшину он указал, что более 52 тысяч казанцев имеют доходы ниже прожиточного минимума. Подробности — в материале «Реального времени».

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