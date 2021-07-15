В Татарстане 30 ломбардов получили допуск на рынок

В Татарстане 30 ломбардов получили допуск на рынок. В Казани находятся 17 организаций, четыре — в Набережных Челнах, три — в Альметьевске, по одной в Елабуге, Зеленодольске, Арске, Нижнекамске, Чистополе и Заинске. Об этом сообщили в пресс-службе Банка России.

Ломбарды были внесены в государственный реестр по новым правилам. Они должны были пройти процедуру допуска на рынок.

фото: pxhere.com

2 215 ломбардов со всей России подтвердили свой статус. Организации, которые не прошли процедуру допуска по новым правилами, утратили свой статус. Большинство таких ломбардов сейчас находятся в процессе ликвидации, банкротства либо не осуществляют свою деятельность.

«Такие организации должны в течение месяца с даты исключения сведений о них из реестра убрать из своего полного и сокращенного наименования слово «ломбард», — информирует регулятор.

В прошлом году казанцы, отправленные на время самоизоляции в отпуска за свой счет и, очевидно, уже испытавшие нехватку денег, устремились в ломбарды. Несмотря на ограничения деятельности для большинства коммерческих объектов, ломбарды продолжали работать, хотя и в несколько измененном формате. Как рассказал «Реальному времени» владелец одного из заведений, спрос на услуги заметно вырос, а риск попасть под штрафы его не пугал.



Алексей Нечаев