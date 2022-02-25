Нарышкин: военная операция в короткое время восстановит мир на Украине

Операция России на Украине предотвратит более масштабный военный конфликт в Европе. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Военная операция в короткое время установит мир на территории соседней страны, передает «РИА Новости».

Фото: pxhere.com

Нарышкин добавил, что Россия не может допустить превращение Украины в «занесенный над ней кинжал в руках Вашингтона». РФ вынуждена самостоятельно защищать себя и союзников.

Сегодня глава МИД Сергей Лавров заявил, что российская военная операция в Донбассе проводится, чтобы украинцы могли определить свое будущее. Экс-канцлер Германии Ангела Меркель, комментируя ситуацию на Украине, выразила мнение, что это «переломное событие в истории Европы после окончания холодной войны».

Татьяна Леухина