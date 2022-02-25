Лавров: российская операция проводится, чтобы украинцы сами свободно могли определить свое будущее

Российская военная операция в Донбассе проводится, чтобы украинцы могли определить свое будущее. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров на переговорах с главой МИД ЛНР Владиславом Дейнего и первым заместителем главы МИД ДНР Сергеем Пересадой.

— Президент Путин принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины с тем, чтобы, освободившись от этого гнета, украинцы сами свободно могли бы определить свое будущее, — передает «РИА Новости» его слова.

Фото: t.me/MariaVladimirovnaZakharova

По словам министра, Москва не могла остаться безучастной к просьбам Донецкой и Луганской народных республик об оказании военной помощи по защите от агрессора. Западные страны выгораживали преступления киевского режима.

Вчера президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции в Донбассе. Ее целью он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин также заявлял, что цель военной миротворческой операции в Донбассе — защитить людей, проживающих на Украине. Отдельно он обращался к жителям этой страны и заверял, что действия РФ направлены на защиту мира. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выражал мнение, что россияне поддержат операцию на Украине, как поддержали признание ДНР и ЛНР.



Татьяна Леухина