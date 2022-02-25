Глава ДНР сообщил, что обстановка для мирных жителей республики безопасна

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что обстановка для мирных жителей ДНР безопасна, но при желании можно эвакуироваться в Россию. Об этом пишет ТАСС.

По словам Пушилина, на данный момент внимание сконцентрировано на перемещении гражданского населения из прифронтовых населенных пунктов преимущественно в тыловые районы республики.

Фото: denis-pushilin.ru

Вчера глава ДНР заявил, что эвакуация людей с территории республики приостанавливается, а обстановка оценивается как спокойная.

18 февраля Пушилин объявил о массовом централизованном выезде жителей ДНР в Россию. Он объяснил это тем, что президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время якобы может отдать приказ перейти к военному наступлению на Донбасс.

Сегодня секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак рассказал, что на сегодняшний день через границу из Донбасса в Россию перешли более 120 тысяч человек. По его словам, к помощи беженцам подключилась «буквально вся Россия». Пункты временного размещения развернули в 15 регионах.

Максим Кокунин